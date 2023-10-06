В МО РФ сообщили об уничтожении пяти БПЛА над Белгородской областью

Атака была совершена аппаратами самолетного типа

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Киев вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ беспилотниками, российские средства ПВО уничтожили пять БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"5 октября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом.