5 октября, 21:20
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении пяти БПЛА над Белгородской областью

Александр Полегенько/ ТАСС, архив
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

Атака была совершена аппаратами самолетного типа

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Киев вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ беспилотниками, российские средства ПВО уничтожили пять БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"5 октября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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