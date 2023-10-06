В Южно-Сахалинске из-за тайфуна подтопило несколько жилых домов

Также обесточены 6 многоквартирных и более 500 частных домов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Сильные дожди ночью стали причиной подтопления части домов Южно-Сахалинска и отключения электричества в частном секторе города, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Самый сильный удар вновь пришелся на Южно-Сахалинск. Профильными службами зафиксировано подтопление 10 жилых домов, без электроснабжения находятся 6 многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2 602 человека", - говорится в сообщении главы региона.

По информации Лимаренко, сейчас принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий и восстановления электроснабжения. Люди, чье жилье пострадало от непогоды, смогут рассчитывать на помощь властей.

Сейчас на юге Сахалина идет дождь, дует сильный ветер. Ранее спасатели объявили у юго-восточного побережья острова и в семи южных районах на 6 октября экстренное предупреждение. В прошлый раз сильные дожди шли на Сахалине в ночь на 1 сентября. Тогда больше всего пострадал областной центр. Последствия ликвидировали в течение месяца.