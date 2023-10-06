В Гагаринском тоннеле Москвы автомобиль наехал на двух человек

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Водитель совершил наезд в Гагаринском тоннеле в Москве на стоящий автомобиль и двух человек, находящихся рядом. На месте работают оперативные службы города, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель совершил наезд на стоящий автомобиль, а также двух пешеходов, находящихся рядом", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено, сообщили департаменте.