6 октября, 06:40

В ДТП в Ленобласти погиб один человек

Еще пятеро пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще пятеро получили травмы разной степени тяжести в дорожной аварии на подъезде к морскому порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области накануне вечером. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"На подъезде к морскому торговому порту Усть-Луга на 45-м км 25-летний водитель автомобиля BMW Х1 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Land Rover Freelander под управлением 36-летнего мужчины", - говорится в сообщении. Об аварии стало известно в десятом часу вечера.

Обоих водителей и трех пассажиров BMW госпитализировали с травмами различной степени тяжести, а мужчина-пассажир Land Rover умер на месте происшествия. 

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РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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