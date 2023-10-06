6 октября, 06:52

В ДТП в Оренбургской области пострадали пять человек

Полиция проводит проверку

ТАСС, 6 октября. Пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Октябрьском районе Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

ДТП произошло около 07:20 (05:20 мск) на 669-м км дороги Казань - Оренбург - Акбула вблизи поста весового контроля у села Марьевка. Столкнулись Chevrolet Lacetti и Lada Granta.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti 1988 года рождения выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение со встречным автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек получили травмы разной степени тяжести", - сообщили в управлении.

Пострадавших госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Теги:
РоссияОренбургская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация