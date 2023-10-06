На МКАД грузовик врезался в легковушку

Водитель легковушки погиб

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на 97-м км МКАД в Москве, погиб водитель легковушки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"По предварительным данным, в 08:12 на внешней стороне 97-го км МКАД водитель грузового автомобиля совершил наезд на стоящий во второй полосе автомобиль Mitsubishi. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте", - сказали в пресс-службе. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).