В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 115 прилетов со стороны ВСУ

Повреждения получили 24 дома

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 115 боеприпасов, совершено несколько атак с помощью БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино - установлено шесть прилетов. Никто не пострадал. Повреждены три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания и один автомобиль. По поселку Шебекинскому выпущено 13 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждены 24 частных домовладения, легковой автомобиль и автобус", - написал он.

По словам губернатора, в селе Середа Шебекинского округа в четверг упал один БПЛА, еще один был посажен при помощи антидронового ружья. По селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили пять минометных снарядов. "На МАПП "Шебекино" с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса, также пункт пропуска обстреляли из миномета - зафиксировано три прилета. Обошлось без последствий", - сообщил Гладков.

В Белгородском районе по селу Наумовка было выпущено три артиллерийских снаряда, также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомета обстреляли село Журавлевка - зафиксировано шесть гранатометных выстрелов. Под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка - установлено три прилета. "Повреждения выявлены в одном частном домовладении. По одному БПЛА противника сбито в селах Ближнем и Новая Деревня. <...> В результате работы системы ПВО над поселком Северным пострадавших нет. Повреждения получили один автомобиль и линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", - проинформировал губернатор.

В Валуйском округе по окраине села Борки ВСУ выпущено 11 снарядов из РСЗО "Град" и 2 артиллерийских снаряда. Также под обстрел попало село Новопетровка - установлено 24 прилета. В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старого - зафиксировано 10 гранатометных выстрелов.

В Грайворонском городском округе над поселком Горьковским сбит БПЛА самолетного типа, по окраинам сел Сподарюшино и Новостроевка-Вторая выпущено восемь и семь минометных снарядов соответственно. "В Краснояружском районе по окраине села Теребрено выпущено четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Староселье - 11 артиллерийских снарядов. Также на окраине Староселья с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.