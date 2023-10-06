В Балашихе водитель каршеринга без прав столкнулся с машиной полиции на встречке

В результате ДТП никто не пострадал

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Водитель каршеринга без прав устроил ДТП с полицейской машиной на Октябрьской улице в Балашихе, пытаясь скрыться от автоинспекторов. Нарушитель задержан, сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, днем в пятницу на Ленинском шоссе в Люберцах сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль каршеринга марки Haval, на котором были заклеены фрагменты государственного регистрационного знака. "Водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжил движение в соседний район, пытаясь скрыться. В ходе преследования у одного из домов, расположенных на Октябрьской улице Балашихи, правонарушитель, нарушая ПДД, выехал на полосу встречного движения, подвергая опасности жизни и здоровье граждан, после чего совершил столкновение со служебной машиной и повредил несколько автомобилей граждан", - сказала Петрова.

В результате ДТП пострадавших нет. "Водитель, не имеющий права управления транспортным средством, житель города Люберцы 2004 года рождения, а также два пассажира Haval были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.