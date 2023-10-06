В ДТП под Волгоградом пострадали шесть человек

Среди травмированных есть дети

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Внедорожник столкнулся с "Газелью" и легковым автомобилем на трассе в Волгоградской области. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщили в ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, в 10:30 водитель, управляя автомашиной Mitsubishi Pajero, не справилась с управлением, совершила съезд на обочину попутного направления, после чего выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомашиной "Газель" и автомашиной Kia Sorento. После автомобиль Mitsubishi совершил опрокидывание. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних (2013 и 2018 годов рождения)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП случилось на автодороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, на месте аварии в Дубовском районе работают сотрудники полиции.