Среди них есть двое детей

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в поселке Разумное Белгородского района Белгородской области, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального УГИБДД.

"По предварительным данным, 6 октября около 12:50 в поселке Разумное Белгородского района 39-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, не справилась с управлением и выехала через бордюрный поребрик на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем "ВАЗ-21074" под управлением 38-летнего водителя", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля ВАЗ, а также водитель Renault и две несовершеннолетние пассажирки 10 и 14 лет. "В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в пресс-службе.