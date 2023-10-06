ГП утвердила заключение по делу о нападении на генконсульство во Львове в 2016 году

В ведомстве отметили, что обвиняемый Владимир Парасюк незаконно проник на территорию консульства, где сорвал с флагштока государственный флаг РФ, публично бросил его на землю, растоптал и сжег

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на Генконсульство России во Львове в марте 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в ГП РФ.

"В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Парасюка. По версии следствия, 9 марта 2016 года он и иные неустановленные лица в ходе митинга в нарушение норм международного права и межгосударственных соглашений совершили нападение на Генконсульство РФ во Львове, закидав здание пиротехническими изделиями и другими предметами. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Парасюк незаконно проник на территорию консульства, где сорвал с флагштока государственный флаг России, публично бросил его на землю, растоптал и сжег. В тот же день он, осознавая, что происходящие события транслируются СМИ и придаются общественной огласке на территории Украины и других государств, обратился с речью, в которой публично призывал к осуществлению террористической деятельности в отношении граждан России, оправдывая терроризм, признавая идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.