Суд в Коми арестовал трех подростков, обвиняемых в покушении на теракт

Они пытались поджечь электроподстанцию возле аэропорта Сыктывкара

СЫКТЫВКАР, 6 октября. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд арестовал трех подростков, обвиняемых в покушении на теракт, они пытались поджечь электроподстанцию возле аэропорта Сыктывкара, сообщила пресс-служба суда.

"Постановлением Сыктывкарского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении третьего несовершеннолетнего жителя Сыктывкара, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт)", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу суд вынес аналогичные решения в отношении еще двух подростков. По версии следствия, все трое вступили в сговор с неустановленными лицами на совершение теракта путем поджога жизненно важных объектов Сыктывкара для устрашения населения и создания угрозы гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления тяжких последствий, для дестабилизации обстановки.

Обвиняемые пытались поджечь здание, в котором находится оборудование электроснабжения радиомаяков, расположенных на территории аэропорта Сыктывкара, но не смогли довести это до конца. Суд учел характеристики обвиняемых и все обстоятельства. По мнению следствия и суда, иная мера пресечения на первоначальной стадии расследования уголовного дела не сможет быть надежной гарантией надлежащего поведения обвиняемых.

Как сообщил в ходе заседаний представитель следствия, обвиняемые ранее подожгли радиовышку в Эжве и планировали поджечь цистерны АО "Монди Сыктывкарский ЛПК", за что куратор обещал им выплатить 150 тыс. рублей. Связь с куратором поддерживалась через мессенджер Telegram.

Подростки с 2022 года состоят на учете в органах полиции за употребление алкоголя, их родители по этой причине привлекались к административной ответственности.