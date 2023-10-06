6 октября, 14:49
Военная операция на Украине

В ДНР заявили об ударе ВСУ по западу Донецка с помощью беспилотника

Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что в результате обстрела Петровского района Донецка под удар попал мусоровоз коммунального предприятия "Кировец"

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар по западу Донецка с помощью БПЛА, в результате чего был ранен водитель мусоровоза. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

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"На мусоровоз в Петровском районе Донецка была сброшена взрывчатка", - сообщили в оперативных службах.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела Петровского района Донецка под удар попал мусоровоз коммунального предприятия "Кировец", ранения получили два человека. Впоследствии мэр уточнил, что ранен только водитель. 

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