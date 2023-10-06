В Мексике в ДТП с автобусом погибли 17 человек

В автобусе находились 55 мигрантов, сообщила Служба гражданской обороны и управления рисками страны

МЕХИКО, 6 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли в результате опрокидывания автобуса в пятницу утром в мексиканском штате Оахака на юге страны. Об этом сообщает Служба гражданской обороны и управления рисками Мексики.

"На 88-м километре шоссе Оахака-Куакнопалан перевернулся автобус с 55 мигрантами, большинство из которых - граждане Венесуэлы. По предварительным данным, в результате аварии погибли 17 человек", - сообщается на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что еще несколько человек получили ранения в аварии, им оказывается медицинская помощь. Причины, по которым перевернулся автобус с мигрантами, не установлены.