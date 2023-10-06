В ДНР, ЛНР, Херсонской области произошли почти 1 тыс. пожаров из-за обстрелов ВСУ

Общее количество пожаров, включая те, что произошли из-за боевых действий, превысило 12 тыс.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. МЧС РФ зафиксировало почти 1 тыс. пожаров на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской области с начала года из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщает МЧС России.

"Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской области в этом году произошло почти 1 тыс. пожаров", - говорится в сообщении ведомства.

Общее количество пожаров, включая те, что произошли из-за боевых действий, превысило 12 тыс. Из огня в ЛНР был спасен 61 человек и 764 эвакуированы, в Херсонской области спасены 76 человек, включая семерых детей. Данные о спасенных на территории ДНР в ведомстве не привели.

"Ежедневно огнеборцы ведомства рискуют жизнями и становятся заложниками предательской бесчеловечности. Повторные обстрелы каждый раз начинаются в тот момент, когда пожарные уже тушат огонь и спасают пострадавших", - подчеркнули в МЧС РФ.