В Астраханской области произошел пожар на складе

Пострадал один человек

АСТРАХАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Спасатели тушат возгорание складского помещения в селе Солянка Наримановского района Астраханской области. В результате ЧП есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"7 октября, в 08:26 мск, в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании складского помещения в Наримановском районе, в селе Солянка, на улице Дорожной, 1г. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу [сложности] пожара. На пожаре один пострадавший", - говорится в сообщении.

Позже журналистам в пресс-службе ведомства сообщили, что пожарные локализовали возгорание на площади 200 кв. м. "Локализация на месте пожара объявлена в 09:42 мск на площади 200 кв. м", - заявили в ГУ МЧС по Астраханской области.

В новость внесены изменения (10:09 мск) - добавлена информация о локализации пожара.