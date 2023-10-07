В Екатеринбурге в ДТП погиб человек

Еще один пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, другой пострадал в результате ДТП на одной из центральных улиц Екатеринбурга - автомобиль наехал на опору линии электропередачи и опрокинулся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

"ДТП произошло сегодня в 06:22 (04:22 мск) на улице 8 марта, вблизи дома №212. По предварительной информации, водитель автомашины Ford Focus ​​​​​​, <...> не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на опору линии электропередачи и опрокидывание автомобиля. В результате ДТП 26-летний мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажир - 29-летний мужчина - доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Установлено, что погибший водитель имел общий водительский стаж 7 лет, ранее к административной ответственности не привлекался. По факту произошедшего проводится расследование.