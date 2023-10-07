В ДТП в Чувашии пострадали семь человек

Обстоятельства аварии устанавливаются

ТАСС, 7 октября. Автомобили Kia Rio и Volkswagen Transporter столкнулись в Красноармейском округе Чувашии. В результате ДТП пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

ДТП произошло около 13:00 мск на автодороге Цивильск - Красноармейское - Кюльсирма. "В медицинские учреждения были доставлены семь человек, в том числе трое несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, медицинская помощь потребовалась 29-летней женщине, находившейся за рулем Kia, а также двум взрослым и двум несовершеннолетним пассажирам иномарки. Кроме того, пострадали водитель и 16-летний пассажир Volkswagen Transporter.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.