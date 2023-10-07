7 октября, 15:45

В ДТП в Иванове пострадали три человека

Инцидент произошел на улице Ермака

ТАСС, 7 октября. Авария с участием двух легковых автомобилей и маршрутки, которая перевозила пассажиров, произошла в субботу в городе Иванове. В результате аварии пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Автомашина Lada Largus с придомовой территории выезжала на улицу Ермака. Водитель не уступил дорогу автомашине Ford Focus, следовавшей по улице Ермака со стороны стадиона. От столкновения Ford потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой Peugeot. На место ДТП выезжали наряды ДПС и две кареты скорой помощи ", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получили три пассажира маршрутки. "Характер травм и окончательное число пострадавших уточняется. Водитель Lada Largus не пострадал. Женщина-водитель Ford получила ушиб руки", - добавили в ведомстве. 

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