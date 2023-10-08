Во Владивостоке подросток сбил двух пешеходов и повредил четыре машины

Как сообщили в региональном МВД, он управлял легковым автомобилем без документов

ТАСС, 8 октября. Во Владивостоке на острове Русский 16-летний подросток, управляя легковым автомобилем без документов, сбил двух пешеходов и повредил четыре припаркованные машины. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

"Установлено, что несовершеннолетний управлял Toyota Mark II. Водитель потерял контроль над управлением и совершил наезд на двух пешеходов, которые находились справа у обочины. После этого автомашина совершила столкновение с четырьмя припаркованными транспортными средствами", - говорится в сообщении. В результате двое пешеходов в возрасте 25 и 18 лет получили травмы.

Проводится проверка. В отношении несовершеннолетнего водителя полицейскими составлены материалы по статьям: ч.1 ст. 12.7 (управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством), ч 2 ст. 12.37 (неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности), ч.1 ст. 12.1 (управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке).