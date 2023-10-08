В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 30 прилетов со стороны ВСУ

Погиб человек

БЕЛГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 30 боеприпасов. В результате атак погиб человек, повреждены 14 домов, предприятие и 3 автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Валуйском городском округе под обстрел попал поселок Уразово - противник выпустил восемь снарядов из РСЗО "Град". К сожалению, один человек погиб - в момент обстрела мужчина находился на улице и от полученных ран скончался на месте. В результате обстрела разрушения различной степени выявлены в 14 частных домовладениях, на одном из предприятий, а также на социальном объекте, где разрушены хозпостройка, складское помещение и повреждена "Газель". Также повреждения получили два легковых автомобиля", - написал он.

По словам губернатора, в Белгородском районе в субботу по селу Солнцевка ВСУ выпустили восемь артиллерийских снарядов, по селу Петровка - три, по селу Красный Хутор - один.

В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущен один артиллерийский снаряд.

В Новооскольском городском округе системой ПВО была сбита тактическая ракета "Точка-У", а в Яковлевском округе - две ракеты. В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал поселок Ленинский - установлено четыре прилета. По селу Середа ВСУ выпустили три минометных снаряда.