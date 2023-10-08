В Подмосковье возбудили дело после ДТП, в котором автобус сбил двух подростков

Оно находится на контроле областной прокуратуры, добавили в региональном надзорном ведомстве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Следователь возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, после того, как автобус в подмосковном Подольске сбил двух подростков на самокате, один из которых погиб. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Подольск по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказала она. Дело находится на контроле областной прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве Подмосковья.

ДТП произошло накануне вечером у одного из домов на Революционном проспекте. По предварительной информации, водитель автобуса сбил двух подростков 2008 и 2006 годов рождения, которые переезжали на самокате проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП юноша погиб на месте, девушка госпитализирована.