В Литве число оставшихся из-за бури без света потребителей превысило 36 тыс.

Больше всего отключений зафиксировали в Вильнюсском уезде, где электричества нет у 11 725 потребителей

ВИЛЬНЮС, 8 октября. /ТАСС/. Более 36 тыс. потребителей остались без электроэнергии в Литве из-за шквального ветра. Об этом сообщило предприятие - оператор распределительных сетей "Энергиёс скирстимо операторюс".

"Стихия вновь показала свою силу в воскресенье. Число вызовов на устранение аварий составило 1,7 тыс. Электричества нет у более чем 36 тыс. потребителе", - приводятся в сообщении слова представителя оператора Расы Юодкене.

Больше всего отключений зафиксировано в Вильнюсском уезде, где электричества нет у 11 725 потребителей. Бурей затронута вся Литва, все регионы.

Утром в субботу электричества не было у 3 тыс. клиентов. К полудню это число возросло до 13 тыс., а к вечеру увеличилось почти до 20 тыс.

Работу ремонтных бригад осложняют погодные условия. Во многих местах из-за сильного ветра они не могут использовать мобильные подъемники.