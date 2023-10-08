В ДТП в Башкирии погиб один человек

Еще пятеро пострадали

ТАСС, 8 октября. Один человек погиб и пятеро получили травмы в ДТП на автодороге Уфа - Янаул в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

"Авария произошла на 100-м км автодороги Уфа - Янаул. По предварительным данным, столкнулись встречные ВАЗ-2110 и Lada Kalina. В результате ДТП пассажир ВАЗ-2110 скончался от полученных травм. Еще пять человек доставлены в медучреждение", - сказали в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции Башкирии, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы, выясняются причины аварии.