В Подмосковье в столкновении автомобиля с электричкой погибли два человека

Еще один пострадал

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля на железнодорожном переезде в городском округе Лосино-Петровском столкнулся с электричкой. В ДТП погибли два человека, один пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 19:30 недалеко от железнодорожной станции Осеевская. "По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, допустил выезд на запрещающий сигнал светофора при пересечении железнодорожного переезда, не оборудованного шлагбаумом, где совершил столкновение с электричкой. В результате два человека погибли на месте, один с телесными повреждениями госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В оперативных службах ТАСС сообщили, что пострадавший в ДТП находится в крайне тяжелом состоянии.