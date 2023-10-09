В Тюменской области в ДТП с большегрузом погибли два человека

Авария произошла на 495-м км трассы Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск

ТЮМЕНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Большегруз и легковой автомобиль столкнулись на трассе Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Тюменской области. В результате ДТП два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Из-за ДТП ограничено движение на 495-м км федеральной автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск на подъезде к Ишиму в Бердюжском районе Тюменской области. Здесь столкнулись легковой автомобиль и большегруз. Погибли два человека", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.