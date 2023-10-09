В Иванове в ДТП с маршруткой пострадали две пенсионерки

Выясняются причины и обстоятельства аварии

ТАСС, 9 октября. Две пенсионерки пострадали в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем на улице Карла Маркса в городе Иваново. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления МВД.

"Автомашина Lada Kalina следовала от пр. Шереметьевский в сторону пр. Ленина. Водитель повернул налево и совершил столкновение с автобусом, который следовал по выделенной полосе для общественного транспорта. В результате удара автомобиль Lada откинуло на две припаркованные машины", - пояснили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, в результате ДТП, по предварительной информации, пострадали две пожилые пассажирки маршрутки - женщины получили ушибы. "Полиция работает на месте происшествия, выясняются причины и обстоятельства аварии", - добавили в ведомстве.