Во Владикавказе в отношении семи адвокатов возбудили уголовные дела

Их обвиняют в мошенничестве

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Уголовные дела возбудили в отношении семи адвокатов адвокатской палаты Северной Осетии за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания в отношении семи адвокатов Адвокатской палаты РСО-Алания возбуждено семь уголовных дел", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 26 сентября 2022 по 26 сентября 2023 года подозреваемые, являясь адвокатами, на основании постановлений следователей, дознавателей и суда, осуществляя защиту подозреваемых, обвиняемых и подсудимых по уголовным делам, создавали видимость выполнения своих функций по оказанию юридической помощи 27 подзащитным, содержащимся в следственном изоляторе. Фактически помощь им не оказывалась, в органы предварительного расследования и суд подавались заведомо ложные сведения о фактах посещения подзащитных, на основании которых они получили соответствующие выплаты за оказанные услуги.

В результате противоправных действий подозреваемые незаконно получили в качестве оплаты более 535 тыс. рублей, причинив федеральному бюджету материальный ущерб на указанную сумму.

Свой преступный умысел адвокаты не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как часть документов для оплаты процессуальных издержек на общую сумму 140,5 тыс. рублей изъяли сотрудники правоохранительных органов.