В ЛНР мужчину осудили на 5,5 года за призывы школьников поддерживать "Айдар"

В ходе судебного заседания мужчина вину не признал и в содеянном не раскаялся

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы уроженца Черниговской области Украины, призывавшего школьников поддерживать украинский националистический батальон "Айдар" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде республики.

Из материалов уголовного дела следует, что уроженец села Пакуль Черниговской области Украины с лета 2014 года на постоянной основе оказывал помощь украинскому нацбатальону "Айдар". При этом в декабре 2017 года мужчина, выступая перед несовершеннолетними, "распространял информацию, направленную на формирование у аудитории идеологии терроризма, а также заявлял о том, что признает идеологию батальона "Айдар" правильной, нуждающейся в поддержке и подражании со стороны школьников".

"По результатам судебного разбирательства по уголовному делу судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Луганской Народной Республики постановлен обвинительный приговор, которым гражданин Б. признан виновным <…> и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного заседания мужчина вину не признал и в содеянном не раскаялся.