МИД Франции сообщил о гибели двух французов после обострения в Израиле

Ведомство отметило, что находится в контакте с израильскими властями

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Два гражданина Франции погибли в ходе боевых действий, развернувшихся в Израиле после вторжения из сектора Газа палестинских боевиков. Об этом сообщило французское министерство иностранных дел.

"Франция скорбит о трагической гибели второго гражданина Франции, ставшего жертвой террористических атак, совершенных ХАМАС против Израиля. Мы выражаем соболезнования его семье и находимся в контакте с его семьей и израильскими властями", - говорится в собщении МИД.

Внешнеполитическое ведомство заверило, что готово оказать родственникам погибших всю необходимую поддержку. Также власти Франции продолжают выяснять судьбу других граждан республики, с которыми до сих пор не удалось установить контакт. По информации МИД, на момент начала боевых действий в консульствах Франции в Тель-Авиве и Иерусалиме было зарегистрировано 87 тыс. человек. Сейчас министерство "ведет переговоры с Air France для определения условий для скорейшего возобновления воздушного сообщения с Израилем", чтобы обеспечить возможность возвращения граждан.

Ранее депутат Национального собрания Франции Меер Хабиб сообщил, что боевики ХАМАС могли захватить в заложники до девяти граждан Франции. По его словам, в заложниках у боевиков находится молодой француз, родившийся в Бордо, по имени Авидан, а также еще по меньшей мере восемь человек пропали без вести.