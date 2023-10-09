Во Франции заявили, что до девяти французов могут находиться в заложниках у ХАМАС

Депутат Национального собрания Меер Хабиб сообщил, что в заложниках у боевиков находится молодой француз, родившийся в Бордо, по имени Авидан

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Боевики ХАМАС могли захватить в заложники до девяти граждан Франции. Об этом написал в соцсети X (ранее Twitter) депутат Национального собрания Франции Меер Хабиб.

По его словам, в заложниках у боевиков находится молодой француз, родившийся в Бордо, по имени Авидан. "Помимо Авидана, еще по меньшей мере восемь французов пропали без вести или были захвачены ХАМАС", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Франция должна "использовать все возможные средства для скорейшего освобождения заложников".