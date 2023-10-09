9 октября, 12:56
Палестино-израильский конфликт

Во Франции заявили, что до девяти французов могут находиться в заложниках у ХАМАС

Депутат Национального собрания Меер Хабиб сообщил, что в заложниках у боевиков находится молодой француз, родившийся в Бордо, по имени Авидан

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Боевики ХАМАС могли захватить в заложники до девяти граждан Франции. Об этом написал в соцсети X (ранее Twitter) депутат Национального собрания Франции Меер Хабиб.

Читайте также
Переход Израиля в состояние войны и помощь от США. Палестино-израильский конфликт

По его словам, в заложниках у боевиков находится молодой француз, родившийся в Бордо, по имени Авидан. "Помимо Авидана, еще по меньшей мере восемь французов пропали без вести или были захвачены ХАМАС", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Франция должна "использовать все возможные средства для скорейшего освобождения заложников". 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация