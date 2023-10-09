В Красноярском крае в результате ДТП погиб ребенок

Еще пять человек пострадали

КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Ребенок погиб и пять человек пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Рыбинском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

"В результате ДТП от полученных травм скончалась трехлетняя девочка, находившаяся в Honda. Пострадали также водитель и двое пассажиров Honda, среди которых девятилетний мальчик, пассажир Nissan и пассажир Toyota, - сообщили в главке.

По предварительной информации, в районе села Большая Уря на трассе Р-255 "Сибирь" 28-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Toyota RAV4. После этого с Toyota столкнулась Honda Civic. От удара Toyota выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик MAN.

Погибшая девочка находилась в детском кресле, не соответствующем ее росту и весу. Девятилетний мальчик, по предварительным данным, не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель автомобиля Nissan впервые получил права в декабре 2022 года.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, девятилетний мальчик находится в отделении больницы под наблюдением. Среди взрослых пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии.

На месте аварии работает специализированная следственно-оперативная группа краевой полиции, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.