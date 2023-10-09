Под Воронежем около 3,5 тыс. человек остались без электроснабжения из-за ветра

Аварийные бригады ведут восстановительные работы

ВОРОНЕЖ, 9 октября. /ТАСС/. Порядка 3,5 тыс. человек в двух селах Павловского района Воронежской области остались без электроснабжения в результате сильного ветра, сообщила в своем Telegram-канале администрация района.

"Энергетики сообщили об аварийном отключении электричества в селах Русская Буйловка и Большая Казинка в связи с сильным ветром. Аварийные бригады ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В селе Русская Буйловка проживают порядка 2,2 тыс. человек, в Русской Буйловке - около 1,3 тыс. человек. По данным ГУ МЧС по Воронежской области, в понедельник в регионе прогнозировалось усиление западного ветра до 18 м/с.