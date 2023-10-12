В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Винницкой областях

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые сообщения о воздушной тревоге начали поступать в 20:42 мск, и в течение 17 минут она распространилась на Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Черкасскую области. В 21:09 мск сирены зазвучали и в Винницкой области. Режим предупреждения об угрозе с воздуха действовал в течение почти 50 минут.

В новость внесены изменения (21:54 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.