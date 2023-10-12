12 октября, 18:06,
обновлено 12 октября, 18:54
Военная операция на Украине

В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Винницкой областях

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые сообщения о воздушной тревоге начали поступать в 20:42 мск, и в течение 17 минут она распространилась на Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Черкасскую области. В 21:09 мск сирены зазвучали и в Винницкой области. Режим предупреждения об угрозе с воздуха действовал в течение почти 50 минут.

В новость внесены изменения (21:54 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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