Два человека умерли в больнице после ДТП на МКАД

Накануне они врезались на машине ВАЗ в ограждение

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Водитель и один из трех пассажиров умерли в больнице после того, как накануне врезались на машине ВАЗ в ограждение. Об этом ТАСС сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По уточненной информации, девушка-водитель и один из пассажиров скончались в больнице после дорожной аварии, произошедшей вчера утром, где водитель, управляя автомобилем ВАЗ, на внутренней стороне 29-го км МКАД, не справившись с управлением, совершила наезд на ограждения дорожных работ", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что авария произошла после развязки с Липецкой улицей.