В Коми арестовали сотрудников лесничества и предпринимателей за коррупцию

Общая сумма взяток составила 1,49 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 13 октября. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд арестовал руководителя Ухтинского лесничества и его сотрудника за получение взятки, двух предпринимателей - за посредничество и дачу взятки в 1,49 млн рублей при выделении лесных участков, сообщила пресс-служба суда.

"Постановлениями Сыктывкарского городского суда удовлетворены ходатайства органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя Ухтинского лесничества Константина Паршакова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (ст. 290, 286 УК РФ), лесничего Веснина (ст. 290 УК РФ, получение взятки в особо крупном размере), предпринимателей Матечук (ст. 291 и 291.1 УК РФ, посредничество и дача особо крупной взятки)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Паршаков, Веснин и другие лица регулярно получали от предпринимателя Дмитрия Матечука взятки, общая сумма которых составила 1,49 млн рублей, за оказание помощи в выделении лесных участков, гарантированном заключении договоров купли-продажи леса по итогам аукционов, за общее покровительство. Посредниками в передаче денег выступали Николай Матечук и Соров.

Паршаков, Веснин и Матечук арестованы на два месяца. Сорову установлен запрет определенных действий. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и МВД по Республике Коми, его расследует следственное управление СК РФ по региону.