Суд в Москве арестовал адвокатов Навального за участие в экстремистском сообществе

Алексея Липцера, Вадима Кобзева и Игоря Сергунина заключили под стражу до 13 декабря

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до середины декабря арестовал троих адвокатов Алексея Навального, которым предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Липцера Алексея Евгеньевича, Кобзева Вадима Дмитриевича, Сергунина Игоря Сергеевича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе)", - сказала собеседница агентства. По ее словам, срок меры пресечения всем троим юристам установлен до 13 декабря.

Деталей уголовного дела в отношении адвокатов Навального в суде не уточнили.