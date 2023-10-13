В Карачаево-Черкесии заявили о росте выявленных случаев взяточничества на 25%

В регионе зафиксировали более 2,4 тыс. коррупционных преступлений с начала года

ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Более 2,4 тыс. коррупционных преступлений выявили правоохранители в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) с начала 2023 года. Число зафиксированных преступлений в части взяточничества возросло на 25% в сравнении с аналогичными показателями 2022 года, рассказал старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Радмир Боташев в ходе круглого стола, посвященного антикоррупционной деятельности органов прокуратуры.

"У нас на 25% выявлено больше преступлений именно по делам по взяточничеству, чем за аналогичный период прошлого года. Возбуждались уголовные дела в отношении как должностных лиц органов госвласти, муниципалитетов, руководителей определенных госучреждений, организаций и вплоть до физических лиц", - сказал Боташев.

Он отметил, что в числе преступлений - дача взятки сотруднику УГИБДД, вымогательство работниками медучреждений вознаграждения за документы для оформления инвалидности, а руководителями органов местного самоуправления - за предоставление определенных муниципальных услуг.

С начала года прокурорами в целях устранения коррупционных нарушений принесено 527 протестов, внесено 434 представления, пресечено свыше 130 коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах. Всего правоохранительными органами в январе - сентябре 2023 года возбуждено 172 уголовных дела коррупционной направленности, из которых порядка 50 - в части взяточничества. По итогам прокурорского вмешательства устранялись нарушения при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в сфере бюджетных правоотношений, при осуществлении закупок.