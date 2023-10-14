В Новосибирской области в ДТП погибли три человека

Один пострадал

ТАСС, 14 октября. Три человека стали жертвами ДТП с участием грузового автомобиля в Тогучинском районе Новосибирской области, еще один человек пострадал. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

"14 октября мужчина <...>, управляя автомобилем Toyota Hiace Regius, двигался по автодороге К-19Р Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий, по предварительной информации, на 134-м км трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем JAC и попутным автомобилем Hyundai Solaris. В результате происшествия погибли водитель автомобиля Toyota, водитель и пассажир автомобиля Hyundai. С различными травмами в районную больницу доставлен водитель грузового автомобиля", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.