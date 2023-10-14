Самолет Владивосток - Чита совершил аварийную посадку из-за неисправности двигателя

Пострадавших нет

ТАСС, 14 октября. Самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток - Чита совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя. Пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

"Следователи устанавливают обстоятельства авиационного происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток - Чита, который совершил возврат и аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя. Посадка самолета прошла благополучно, пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.