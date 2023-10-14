В Забайкалье произошел природный пожар

В тушении принимают участие 116 человек

ТАСС, 14 октября. Пожарные тушат ландшафтный пожар, действующий в 25 км от села Цаган-Оль в Могойтуйском районе Забайкалья. Об этом сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

"В Могойтуйском районе в 25 км от села Цаган-Оль действует ландшафтный пожар на площади 1 тыс. га. В тушении принимают участие 116 человек, задействовано 19 единиц техники, из них от МЧС России по Забайкальскому краю - 11 единиц техники и 74 человека", - сообщили в ведомстве.

В ликвидации пожара задействованы силы пожарно-спасательных частей и добровольных пожарных дружин сел Цаган-Оль, Баржигантай, Нуринск.