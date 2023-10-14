В ДТП в Ростовской области погиб один человек

Еще двое пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Авария с участием "Камаза" и двух легковых автомобилей произошла на трассе А260 в Ростовской области, в результате чего один человек погиб и двое пострадали. Об этом журналистам сообщили в Госавтоинспекции региона.

"На 316-м км автодороги А260 Волгоград - Каменск-Шахтинский водитель автомобиля "Камаз", мужчина 1992 года рождения, по предварительным данным, допустил наезд на автомобиль Kia, за рулем которого находился мужчина 1959 года рождения. В свою очередь, Kia выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Scania. Получили травмы и доставлены в медучреждение водитель Kia и его пассажир 1986 года рождения, другой пассажир Kia скончался на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.