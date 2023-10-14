14 октября, 16:11,
обновлено 14 октября, 18:20
Военная операция на Украине

В Донецке сообщили об обстреле ТЦ силами ВСУ на севере города

По данным представительства региона в СЦКК вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, пострадала женщина

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли торговый центр в Киевском районе Донецка, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"Вражеские снаряды упали в Киевском районе возле ТЦ "Галактика". По предварительной информации, есть пострадавшие", - написал мэр в своем Telegram-канале.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, пострадала женщина на улице Фабзаучной, повреждения получили два частных дома.

В представительстве уточнили, что огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. 

Теги:
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