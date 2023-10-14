В Харьковской области заявили о ранении сотрудника ВГА в результате атаки беспилотника ВСУ

Среди волонтеров центра помощи "Единой России" и гражданского населения никто не пострадал

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Служебный автомобиль военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области в ходе выполнения гуманитарной миссии вместе с волонтерами центра помощи "Единой России" попал под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате сотрудник ВГА получил ранение, сообщается в Telegram-канал военно-гражданской администрации.

"В ходе выполнения гуманитарной миссии сотрудниками ВГА совместно с волонтерами центра помощи "Единой России" на освобожденной территории Харьковской области под удар вражеского беспилотника попал служебный автомобиль ВГА, использующийся для перевозки хлеба и продуктовых наборов. Легкое ранение получил сотрудник военно-гражданской администрации", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что среди волонтеров центра помощи и гражданского населения в результате атаки БПЛА никто не пострадал.