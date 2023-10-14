14 октября, 16:19
Военная операция на Украине

В Харьковской области заявили о ранении сотрудника ВГА в результате атаки беспилотника ВСУ

Станислав Красильников/ ТАСС, архив
© Станислав Красильников/ ТАСС, архив

Среди волонтеров центра помощи "Единой России" и гражданского населения никто не пострадал

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Служебный автомобиль военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области в ходе выполнения гуманитарной миссии вместе с волонтерами центра помощи "Единой России" попал под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате сотрудник ВГА получил ранение, сообщается в Telegram-канал военно-гражданской администрации.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе выполнения гуманитарной миссии сотрудниками ВГА совместно с волонтерами центра помощи "Единой России" на освобожденной территории Харьковской области под удар вражеского беспилотника попал служебный автомобиль ВГА, использующийся для перевозки хлеба и продуктовых наборов. Легкое ранение получил сотрудник военно-гражданской администрации", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что среди волонтеров центра помощи и гражданского населения в результате атаки БПЛА никто не пострадал. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация