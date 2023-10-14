СК возбудил дело после гибели трех человек из-за отравления газом под Саратовом

САРАТОВ, 14 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трех человек из-за отравления угарным газом в Пугачевском районе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Пугачевским межрайонным следственным отделом регионального управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ночь на 14 октября в помещении одного из домов на Советской улице села Давыдовка произошло скопление окиси углерода. По версии следствия, это случилось из-за неосторожных действий неустановленного лица при обращении с газовой печью в связи с перекрытием дымохода шиберной задвижкой. В результате погибли двое мужчин в возрасте 50 и 55 лет, а также 50-летняя женщина.