14 октября, 18:03,
обновлено 14 октября, 18:25
Палестино-израильский конфликт

В Тель-Авиве и центральной части Израиля вновь прозвучали сирены воздушной тревоги

Они предупреждают население о возможной ракетной атаке

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной ракетной атаке, в третий раз за день прозвучали в центральной части Израиля, сообщила армейская пресс-служба. По ее информации, тревога объявлялась и в Тель-Авиве.

"Сирены прозвучали в Тель-Авиве и в центральной части Израиля", - говорится в тексте.

По информации военных, сигналы тревоги также продолжают звучать в населенных пунктах на юге страны, непосредственно прилегающих к сектору Газа. Кроме того, армия сообщила в эти минуты и о тревоге в Ашкелоне - ближайшем к палестинскому анклаву крупном городе Израиля. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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