Движение на проспекте Мира в Москве затруднено из-за ДТП

По предварительным данным, пострадавших нет

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Один из двух автомобилей загорелся в результате столкновения на проспекте Мира в Москве. Движение в сторону центра затруднено, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На проспекте Мира в районе дома №104 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся. На месте работают оперативные службы города", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Движение в сторону центра города затруднено, водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, ДТП произошло около 22:20 мск, по предварительным данным, пострадавших нет. В оперативных службах ТАСС сообщили, что площадь пожара составила 6 кв. м.

Позже в Telegram-канале столичного Дептранса сообщили, что движение восстановлено.