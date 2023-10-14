Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА над Курской областью

Губернатор Роман Старовойт отметил, что пострадавших нет

ТАСС, 14 октября. /ТАСС/. Российские системы противовоздушной обороны сбили над Курской областью 12 беспилотных летательных аппаратов, пострадавших нет.

Об этом написал Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня вечером над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал", - сообщил он.

Ранее Старовойт сообщил о работе ПВО в субботу вечером над Курским районом и предупредил жителей об опасности приближения к сбитым БПЛА, которые могут самоуничтожаться. Он также призвал сообщать о найденных обломках по телефону 112.