15 октября, 08:30
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили о гибели двух человек при обстреле Алёшек

В оперативных службах региона также рассказали, что один мирный житель получил ранения

ГЕНИЧЕСК, 15 октября. /ТАСС/. Два мирных жителя Алёшек в Херсонской области погибли, один получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"В результате обстрела в н.п. Алёшки один мирный житель получил осколочные ранения средней тяжести, два мирных жителя погибли", - сказал представитель оперативных служб.

Уточняется, что в субботу в течении суток ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 105 снарядов. Днем под обстрелом были населенные пункты: Князе-Григоровка - 12 снарядов, Казачьи Лагеря - 14 снарядов, Алёшки - 25 снарядов, Корсунка - 14 снарядов, Крынки - 7 снарядов, Голая Пристань - 9 снарядов.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в н.п. Новая Каховка, н.п. Каховка, н.п. Корсунка, н.п. Алешки, н.п. Саги, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии", - добавили в оперативных службах. 

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