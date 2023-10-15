В МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских БПЛА над Белгородской областью

В ведомстве отметили, что пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"15 октября около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - отметили там.

В свою очередь и губернатор Вячеслав Гладков подтвердил результат работы ПВО. "Над Белгородским районом системой ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.